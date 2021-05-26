Uzun süredir dumping sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Seren Serengil, Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Tohma ile kameralara yansıdı. Evlenecekleri konuşulan çiftten Serengil'in evlilik şartı ise bir hayli şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:25Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:32
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Seren Serengil ve Mustafa Tohma evleniyor mu?
Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Serengil, özel hayatı ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucunun evlilik şartı ise oldukça şaşırttı.
Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, dün Nişantaşı'nda sevgilisi Mustafa Tohma ile objektiflere takıldı.
Seren Serengil ve Mustafa Tohma evleniyor mu?
"AĞIRLIĞIMCA ALTIN İSTİYORUM"
Seren Serengil, özel hayatı hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı. Serengil, evlilikle ilgili sorulara "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" şeklinde yanıt verdi.
Seren Serengil ve Mustafa Tohma evleniyor mu?
"TOHMA BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"
'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in bir hayli kilo verdiği de gözlendi. Sağlık durumu merak edilen Serengil, "Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor" diyerek sevenlerini mutlu etti.
Seren Serengil ve Mustafa Tohma evleniyor mu?
Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Seren Serengil, Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle, sosyal medyada alay konusu haline geldi.