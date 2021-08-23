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Haberler Galeri Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu korona olduğu halde sahneye çıktı

Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu korona olduğu halde sahneye çıktı

Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında ortaya attığı iddia ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun kovid olduğu halde konseri iptal etmeyerek sahneye çıktığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:53
Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı
Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı

Yeni sezona bugün itibariyle start veren "Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Seren Serengil, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

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Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı
Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı

Programın ilk gününde magazin dünyasını sarsan dedikodularla masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.

Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı
Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı

Kadrosunda Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın da bulunduğu programda Seren Serengil magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratacak bir iddiayı masaya yatırdı. Serengil, Kenan Doğulu'nun korona olduğu halde konser verdiğini ifade etti.

Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı
Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı

Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske atacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ettiği açıklamasında, konser anlaşmasını iptel edememiş olabileceğini ama yine de bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi.

Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı
Seren Serengil'den şoke eden iddia: Kenan Doğulu Kovidli olduğu halde sahneye çıktı

"KENAN DOĞULU TEST YAPTIRIP SONUCUNU PAYLAŞSIN"

Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi.

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