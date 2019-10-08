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Serenay Sarıkaya bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

Son dönemin parlayan yıldızlarından Serenay Sarıkaya'nın hakkındaki en ince detay bile merak ediliyor desek yeridir... Yaşından, sevgilisine, boyuna, annesine, kilosuna hatta nereli olduğuna kadar her bilgi merak edilen Serenay Sarıkaya öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından bolca söz ettiriyor. Fiziğiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan Serenay Sarıkaya, doğuştan avantajlı olanlardan. Uzun boyu ile pek kişiyi kıskandırıyor diyebiliriz. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin boyları...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 14:24
Serenay Sarıkaya bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

Serenay Sarıkaya çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenine uzun zamandır yalnızca reklam filmleriyle devam ediyor. Serenay Sarıkaya oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlamış olsa bile o dönemlerde de kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Serenay Sarıkaya bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

Şimdilerde oldukça popüler olan Serenay Sarıkaya pozları ile beğenileri topluyor. Serenay Sarıkaya'nın önceki akşam paylaştığı bu fotoğraf olay olunca ünlü oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin boyları...

Serenay Sarıkaya bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

OKTAY KAYNARCA - 176 CM

Serenay Sarıkaya bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

ENGİN ÖZTÜRK - 184 CM

Serenay Sarıkaya bu gerçekle şaşırttı! Meğer Serenay Sarıkaya...

PELİN KARAHAN - 160 CM

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