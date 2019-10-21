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Haberler > Galeri > Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Herkesin dikkatini çeken Serenay Sarıkaya, Adanalı dizisinin ardından Medcezir ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Hayranları onu sosyal medyada da takip ederken, yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamasının ardından özel hayatı mercek altına alındı. Nereli olduğu merak edilen Serenay Sarıkaya, bilindiği gibi göçmen çıkmadı. Peki Serenay Sarıkaya aslen nereli?

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:14
Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Herkesin dikkatini çeken Serenay Sarıkaya, Adanalı dizisinin ardından Medcezir ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Hayranları onu sosyal medyada da takip ederken, yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

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Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamasının ardından özel hayatı mercek altına alındı. Nereli olduğu merak edilen Serenay Sarıkaya, bilindiği gibi göçmen çıkmadı.

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