Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birlikte mi?

Melisa Şenolsun ile ayrılıklarının ardından Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.