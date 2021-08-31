Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birlikte mi?

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen, kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gençtiğimiz günlerde Melisa Şenolsun ile ayrıldıkları ortaya çıkan Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dakika haberine göre; 31 yaşındaki Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, ünlü işletmecinin Emirgan'da sahibi olduğu mekanda sık sık bir araya geliyor.
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:42Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:07
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün ve işletmeci Umut Evirgen'in evlenecekleri konuşulurken,çift sürpriz bir kararla ayrılmıştı.
Ayrılıklarından kısa bir süre sonra Evirgen, oyuncu Melisa Şenolsun'la yeni bir beraberliğe başlamıştı.Çift,1 yıllık beraberliğin ardından ayrılık kararı aldı. Nedeninin, Tuba Büyüküstün olduğu konuşulmuştu.
Melisa Şenolsun ile ayrılıklarının ardından Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.
Ayrıca Evirgen, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya için kendi aracını gönderdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, son olarak kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı.