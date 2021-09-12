Serenay Sarıkaya'dan aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen'le ilgili açıklama

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan aşk iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu. Tuba Büyüküstün'le evlenecekleri konuşulan ancak sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını açıklayan Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Magazin gündemine bomba gibi gelen aşk iddiaları sonrasında Serenay Sarıkaya ilk kez görüntülendi. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." diye konuştu. İşte detaylar…