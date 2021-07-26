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Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Aşkın Tarifi dizisinde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün dizi çekimleri dışındaki samimi görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Çok sayıda tepki alan görüntüler sonrası gözler Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'e çevrilmişti. Ortaya atılan flaş bir iddiaya göre Atagül'ün isteği üzerine Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor.
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:41
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:41
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Serra Arıtürk ile Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde partneri ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı.
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Ancak canlı yayındaki samimi halleri olay yaratan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, bir anda sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulundu.
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Bu olayın yankıları henüz dinmişken, şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Serra Arıtürk ile görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor mu?
Ortaya atılan iddiaya göre Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün isteğiyle Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor.