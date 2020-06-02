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Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
Forbes dergisi tarafından en genç milyarder olarak açıklanan Kylie Jenner hapisle yargılanabilir. Forbes dergisi geçtiğimiz günlerde Jenner'ın servetinin sahte olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Sahtecilikle suçlanan Jenner, hapis istemiyle karşı karşıya. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 11:35
Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 11:50
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
Amerikan Forbes dergisinin; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ı sahtecilikle suçlaması üzerine ortalık karıştı.
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie'nin başının dertte olduğu ortaya çıktı.
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
Mali müşavirler, Kylie'nin vergi sahteciliğinden hapisle yargılanabileceğini iddia etti.
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
İddialara alaycı bir dille yanıt veren Kylie Jenner, iki yıl üst üste elde ettiği servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını ise Norveçli Alexandra Andresen'e (23) kaptırdı.
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
Ailesinin yatırım şirketine ortaklığı sayesinde 1.1 milyar dolar serveti olan Andresen, tüm parasını veganlığı yaymak için kullanıyor.
Serveti başına iş açtı! Dünyaca ünlü yıldıza hapis şoku!
NE OLMUŞTU?
Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güzellik devi Coty'ye sattı. Forbes geçtiğimiz hafta tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etti. Buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner'ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koydu.