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Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Sesler gelince duvarı kırdı! İçinden çıkanlar şoke etti
Ev sahibi duvarının arkasından gelen sesler üzerine evine uzmanları çağırdı. Gelen ekip kısa bir incelemenin ardından duvardan gelen sesin sebebini öğrendi. Duvarı kırıp içinden çıkanlar görenleri şoke etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 5 Ocak 2021 Salı 11:10
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.
YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.
Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!