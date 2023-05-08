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Haberler Galeri Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

Evinin duvarından gelen seslerden şikayetçi olan ev sahibi, yardım için uzman ekipleri çağırdı. Gelen ekip kısa bir incelemenin ardından duvardan gelen sesin sebebini öğrendi. Duvarı kırıp içinden çıkanlar görenleri şoke etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:48
Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

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Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

İçinden çıkanlar herkesi şoke etti...

Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

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