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Sesler gelince duvarı kırdı: İçinden neler çıktı neler! Sosyal medya bunu konuşuyor
Evinin duvarından gelen seslerden şikayetçi olan ev sahibi, yardım için uzman ekipleri çağırdı. Gelen ekip kısa bir incelemenin ardından duvardan gelen sesin sebebini öğrendi. Duvarı kırıp içinden çıkanlar görenleri şoke etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:48Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:48
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