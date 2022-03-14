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Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...
Severek tüketiyoruz ama! Bu zararını kimse bilmiyor...
Günümüzde sıkça yaygınlaşan kanser hastalığına yediğimiz, içtiğimiz besinlerin başlıca sebep olduğu artık herkes tarafından bilinmekte... İşte ne kadar masum gözükseler de içeriği nedeniyle kansere sebep ve uzak durmamız gereken gıdalar...
Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:57
Mikrodalgada patlamış mısır
Zararlı içerik: Trans yağlar
Tavuk nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan
İşlenmiş et
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
Beyaz un
Zararlı içerik: Klor dioksit
Cips
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat