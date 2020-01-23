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Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

Bisküviler neredeyse her yaştan insanın severek tükettiği ürünlerden biri. Peki Bisküvi nasıl üretilir? hiç düşündünüz mü? TRT Okul kanalında yayınlanan "Nasıl Üretilir?" programında bu defa bisküvinin nasıl yapıldığı gösterildi.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:04
Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

İlk olarak bisküvi hamuru hazırlanıyor

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Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

Kakaolu bisküvi yapılacaksa, aynı hamura kakao katılıyor.

Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

Devasa karıştırıcılarda hamurun istenen kıvama gelmesi sadece birkaç dakika sürüyor.

Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

Kıvama gelen hamur üretim hattına gönderilir.

Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

Silindirlerin arasından geçen hamur tek parça haline getiriliyor

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