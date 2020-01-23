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Severek yenilen bisküviler nasıl üretilir?

Bisküviler neredeyse her yaştan insanın severek tükettiği ürünlerden biri. Peki Bisküvi nasıl üretilir? hiç düşündünüz mü? TRT Okul kanalında yayınlanan "Nasıl Üretilir?" programında bu defa bisküvinin nasıl yapıldığı gösterildi.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





