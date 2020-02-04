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Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü hediye önerileri...
Şubat ayının başlaması ile birlikte Sevgililer Günü için de geri sayım başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü hediyeleri gibi araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte Sevgililer Günü ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 11:22Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 11:30
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Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala çiftler araştırmalara başladı. Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü hediye önerileri? gibi araştırmalar yapılıyor. İşte merak edilenler...
14 Şubat 2020 Sevgililer Günü Cuma günü kutlanacak.
SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
Sevdiği insanı bu özel günde mutlu etmek isteyenler hediye alternatiflerini düşünüyor. Başbaşa romantik bir yemek eşliğinde Sevgililer Günü'nü kutlamak isteyenler için hediye önerileri...
Sevgililer Günü için hediye seçeneklerinin başında çanta, cüzdan, küpe, kolye gibi takılar geliyor. Ayrıca sevdiğiniz kişinin zevkine göre ayakkabı veya bir giyim ürünü almak da yine seçenekler arasında.
Parfüm de bu günde en çok tercih edilen hediye seçeneklerinin başında geliyor. Ayrıca tercihini kozmetikten yana kullanacak olanlar için makyaj setleri de düşünülebilir.