Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

NOORI İLE 2 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Polisteki ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, 2017'de ablasını annesi, eniştesini ise babası gibi gösterip, onlarla Türkiye'ye giriş yaptığını, bir süre sonra yabancı kimlik belgesi aldığını söyledi. Sakhizadeh, 2 yıl önce Manisa'da evli ve 3 çocuğu olan Noori ile sosyal medyadan tanıştığını, eşinden şiddet gören Noori'nin eşini ve çocuklarını terk edip yanına geldikten sonra birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.