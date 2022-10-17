Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

Denizli'de Eylül ayında meydana gelen korkunç olayda sevgilisini fare zehirli pilavla öldüren, ellerini ve ayaklarını bağlayarak battaniyeye saran, el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp yol kenarına atan şüpheli Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh'in ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. Polisteki ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, birlikte intihar etmek için yaptığı pilavdan az yediğini, sevgilisini öldürdükten sonra yanına yatıp ağladığını söylediği öğrenildi.