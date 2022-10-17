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Haberler Galeri Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli'deki vahşette yeni gelişme

Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli'deki vahşette yeni gelişme

Denizli'de Eylül ayında meydana gelen korkunç olayda sevgilisini fare zehirli pilavla öldüren, ellerini ve ayaklarını bağlayarak battaniyeye saran, el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp yol kenarına atan şüpheli Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh'in ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. Polisteki ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, birlikte intihar etmek için yaptığı pilavdan az yediğini, sevgilisini öldürdükten sonra yanına yatıp ağladığını söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

Olay, 10 Eylül'de, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide meydana geldi. Battaniye içinde kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Afganistan uyruklu Nadia Noori'nin öldüğünü belirledi. Polis, battaniye sarılı şekilde elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanmış Noori'nin cesedinin bulunduğu yerde geniş çaplı inceleme yaptı.

Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

YEMEĞİNE FARE ZEHRİ KATILDIĞI BELİRLENDİ
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopside Noori'nin zehirlenerek öldürüldüğü saptandı. Cinayet bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh tarafından yemeğine fare zehri katılarak öldürüldüğünü tespit etti.

Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

Kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışma sonrası Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin elleri koli bandı, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniye sarıldıktan sonra 'çekçek' olarak bilinen 2 tekerlekli el arabasına konup, 2 kilometre götürüldükten sonra araziye atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Sakhizadeh, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiğini adliyede tutuklandı.

Sevgilisini öldürüp yol kenarına atmıştı! Denizli’deki vahşette yeni gelişme

NOORI İLE 2 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ
Polisteki ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, 2017'de ablasını annesi, eniştesini ise babası gibi gösterip, onlarla Türkiye'ye giriş yaptığını, bir süre sonra yabancı kimlik belgesi aldığını söyledi. Sakhizadeh, 2 yıl önce Manisa'da evli ve 3 çocuğu olan Noori ile sosyal medyadan tanıştığını, eşinden şiddet gören Noori'nin eşini ve çocuklarını terk edip yanına geldikten sonra birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

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