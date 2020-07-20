Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

87 yaşında hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi. İşte nedeni... 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. 17 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanat camiasından birçok isim katıldı. Deniz Seki, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Daha önce bir röportajında 'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.