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Haberler Galeri Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

87 yaşında hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi. İşte nedeni...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:36
Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. 17 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

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Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanat camiasından birçok isim katıldı.

Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

Deniz Seki, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyeti neden yerine getirilemedi? İşte cevabı...

Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

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