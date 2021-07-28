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Seyir halindeki araç tamamen yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda seyir halinde olan bir araç hararet yapması sonucu motor bölümünde çıkan yangın sonrası tamamen yandı.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:01
Seyir halindeki araç tamamen yandı

Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı mevkiinde Aydın istikametine seyir halinde olan Akın Dinlenmiş yönetimindeki 35 KDA 27 plakalı aracın hararet yapması sonucu motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

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Seyir halindeki araç tamamen yandı

Sürücü aracını yolun sağına çekerek durdurmasının andından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Menteşe İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki araç tamamen yandı

İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, aracın motor bölümü ve iç kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki araç tamamen yandı
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