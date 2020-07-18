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Haberler Galeri Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

Şeyma Subaşı koronavirüs yasaklarını hiçe saydı. Alaçatı'da tatil yapan Subaşı, bir partiye katılarak bu anları sosyal medyadan paylaştı. Polisin Subaşı'nın da içinde bulunduğu 200 kişiye 3 bin 250'şer lira ceza yazdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:17
Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.

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Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerinde ise gürültüden rahatsız olan bir vatandaş, Subaşı'nın paylaştığı görüntülerden partinin tam adresini belirleyip polise ihbarda bulundu.

Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

İddiaya göre Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine ekipler, mekanı bastı.

Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

HERKESİ ELE VERDİ
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otele baskın yaptı. Ekipler, içerideki 200 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 250'şer lira ceza yazdı.

Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

TEPKİLERE KÖPÜRDÜ!
Subaşı, tepkiler artınca "Partide ben yoktum" açıklaması yaptı.

Subaşı'nın, polis gelince paritden kaçtığı iddialar arasında.

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