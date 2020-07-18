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Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!
Şeyma Subaşı koronavirüs yasaklarını hiçe saydı. Alaçatı'da tatil yapan Subaşı, bir partiye katılarak bu anları sosyal medyadan paylaştı. Polisin Subaşı'nın da içinde bulunduğu 200 kişiye 3 bin 250'şer lira ceza yazdığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:17
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.