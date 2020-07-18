Şeyma Subaşı yasak dinlemedi! Partiye katıldı, sosyal medyada paylaştı!

Şeyma Subaşı koronavirüs yasaklarını hiçe saydı. Alaçatı'da tatil yapan Subaşı, bir partiye katılarak bu anları sosyal medyadan paylaştı. Polisin Subaşı'nın da içinde bulunduğu 200 kişiye 3 bin 250'şer lira ceza yazdığı iddia edildi.