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Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti? Şeyma Subaşı şu an nerede? İşte detaylar..

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın giriş - çıkış yasağına uymayıp Çeşme'ye gittiği iddia edildi. Subaşı'yı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ele verdi. Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisinden henüz konuya ilişkin net bir açıklama gelmezken, 'Şeyma Subaşı Çeşme'ye mi gitti? Şeyma Subaşı giriş - çıkış yasağına rağmen kaçtı mı?' soruları magazin gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:05 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





