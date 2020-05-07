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Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti? Şeyma Subaşı şu an nerede? İşte detaylar..
Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti? Şeyma Subaşı şu an nerede? İşte detaylar..
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın giriş - çıkış yasağına uymayıp Çeşme'ye gittiği iddia edildi. Subaşı'yı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ele verdi. Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisinden henüz konuya ilişkin net bir açıklama gelmezken, 'Şeyma Subaşı Çeşme'ye mi gitti? Şeyma Subaşı giriş - çıkış yasağına rağmen kaçtı mı?' soruları magazin gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:05
Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 15:29
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile yaptığı kısa evliliğin ardından boşanarak, Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı, Koronavirüs döneminde de İtalyan sevgilisiyle İstanbul'da karantinada olduğunu açıklamıştı.
Ancak Subaşı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan giriş - çıkış kısıtlamasına rağmen sevgilisi ile Çeşme'ye gittiği iddia edildi.
Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia ile birlikte şehirler arası seyahat yasağını delerek, İstanbul'dan Çeşme'ye gittiğini sosyal medyadan yapılan paylaşımları ele verdi.
Şeyma Subası ve sevgilisi konuya ilişkin net bir açıklama yapmazken, 'Şeyma Subaşı Çeşme'ye mi gitti? Şeyma Şubaşı giriş - çıkış yasağına rağmen kaçtı mı?' soruları magazin gündemdeki yerini aldı.