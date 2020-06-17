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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa eden bankacı Fulya A'nın dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntüleyerek, nafaka bilgilerine ulaşan bankacı hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:57 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:02
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

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Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı ifşa etmişti! O bankacıya ikinci şok! Dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi
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