Sezen Aksu belediye tarafından mühürlenen villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Sezen Aksu, sahibi olduğu ve bir dönem şair Mehmet Akif Ersoy'un da yaşadığı Beylerbeyi'ndeki evini güzellik merkezi olarak kullanılması çin kiraya verdiği ortaya çıkmıştı. Haberlerin hemen ardından iş yeri, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Aksu olaylı villayı satmaya karar verdi. Belirlediği fiyat da ortaya çıktı.