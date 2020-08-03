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Sezen Aksu belediye tarafından mühürlenen villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü sanatçı Sezen Aksu Manal Koyu'ndaki villasını satıyor. Villasıyla sık sık gündeme gelen Aksu, 6.5 milyon TL fiyat istiyor. Aksu'nun villasının bazı kısımlarının kaçak olduğu ve bu yüzden belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıkmıştı.
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 11:30Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46
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Sezen Aksu, sahibi olduğu ve bir dönem şair Mehmet Akif Ersoy'un da yaşadığı Beylerbeyi'ndeki evini güzellik merkezi olarak kullanılması çin kiraya verdiği ortaya çıkmıştı. Haberlerin hemen ardından iş yeri, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Aksu olaylı villayı satmaya karar verdi. Belirlediği fiyat da ortaya çıktı.
Sanatçının İzmir'in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda konumlanan lüks villasının havuzu da geçen yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenmişti.
Haziran ayında ise havuzun inşaatı usulsüzce tamamladığı ve denizin içine doğru 50 metrelik atık su boru hattı döşendiği ortaya çıktı.İhbarların üzerine yetkililer, boru ve bağlantılarını söküp tekrar havuzu mühürledi.
BİR AYDA FİYATINI ARTTIRDI Aksu, yaşanan tüm bu olumsuz olaylardan sonra İzmir'deki villasını satışa çıkarma kararı aldı. Villası için geçen ay 5.5 milyon TL isteyen Aksu'nun, şimdilerdeyse fiyatı 6.5 milyon TL'ye çıkardığı öğrenildi.
Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenen havuzun ise gerekli arıtma işlemleri yapıldıktan sonra tekrar açılabileceği iddia edildi.
Sezen Aksu'nun villasının havuzundan denize 50 metrelik boru döşendiği ve denize atık bırakıldığı tespit edilmişti.