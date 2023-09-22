Sezonun ilk palamutları tezgahta yerini aldı! Fiyatıyla yüzleri güldürdü

Çanakkale'de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, tezgahlar çeşit çeşit balıklarla coştu. Sezonun güzel başladığını ifade eden balıkçılar, fiyatların uygun olduğunu ve vatandaşlarında memnun olduğunu belirtti.
'PROTEİN OLARAK ŞU AN EN UYGUN BALIK' Balık hali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, "Genel olarak sezonda aşırı bir bolluk yok. Palamut yeni yeni yüzünü göstermeye başladı. Palamut tezgahlara yeni düşmeye başladı. Tanesi 80 lira civarında satılıyor. Sardalye, hamsi bol. Vatandaşların alabilecekleri balıklar var.
Palamutta bir bolluk ummuyoruz ama lüfer ve çinekop da umuyoruz. Palamutta geçen yıl fiyatlar 40-50 lira civarındaydı. Bu sene 80-100 lira civarında gidiyor. Et fiyatlarına göre baktığımız da tabiki uygun. Protein olarak şuan en uygun balık" dedi.
'FİYATLARDAN HALK DA MEMNUN' Halde balıkçılık yapan Onur Öget ise, "Sezonumuz güzel başladı. İnce balık sardalye, hamsi, istavrit bunun haricinde Karadeniz mezgiti, tekir halkın istediği tüm balıklar var. Fiyatlardan şuan da halk da memnun. Fiyatlar ne çok pahalı ne çok ucuz. Tam orta derecede gidiyor.