Sezonun ilk palamutları tezgahta yerini aldı! Fiyatıyla yüzleri güldürdü

'FİYATLARDAN HALK DA MEMNUN'

Halde balıkçılık yapan Onur Öget ise, "Sezonumuz güzel başladı. İnce balık sardalye, hamsi, istavrit bunun haricinde Karadeniz mezgiti, tekir halkın istediği tüm balıklar var. Fiyatlardan şuan da halk da memnun. Fiyatlar ne çok pahalı ne çok ucuz. Tam orta derecede gidiyor.

