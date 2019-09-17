Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Shipton Ana kehanetleri dünyayı sallamaya devam ederken, birçok insan hala kendisini tanımıyor. Ne Nostradamus ne de Baba Vanga kadar tanınmayan Shipton Ana, kehanetlerinin gerçekleşmesiyle dikkat çekmeye başladı. Türkler hakkındaki kehanetiyle de dikkat çeken Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Shipton Ana'nın Türkiye ve Türkler hakkındaki kehanerleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bildi. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.