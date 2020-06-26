  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Shipton Ana kehanetleri dünyayı sallamaya devam ederken, birçok insan hala kendisini tanımıyor. Ne Nostradamus ne de Baba Vanga kadar tanınmayan Shipton Ana, kehanetlerinin gerçekleşmesiyle dikkat çekmeye başladı. Türkler hakkındaki kehanetiyle de dikkat çeken Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Shipton Ana'nın Türkiye ve Türkler hakkındaki kehanerleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bildi. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 13:29 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 13:30
Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Shipton Ana birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dillere pelesenk oldu. Türkler hakkındaki kehanetiyle de dikkat çeken Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bildi. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

18 yaşındaki Agatha Southeil, çocuğunu doğururken yaşamını yitirdi. Agatha, öldüğü yerde gömüldü. Ve doğan kız çocuğu ise saklandı. Çünkü çocuk normal değildi, başı orantısızdı, gözleri şaşı ama bakışları yakıcıydı, yanakları içe çökük, ağzı dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Kolları bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuzdu.

Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Bu çocuk fazla saklanamadı. Köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Nitekim yaşlı iyilik sever bir kadın bakımını üstlendi. Adına Ursula denildi. Ursula, garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyor. Gözleri hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu.

Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Evin dışında sürekli yaban kedilerinin sesleri geliyordu. Bir gün eve dönen kadın bebeğin beşiğini boş buldu.Mobilyalar kırılmış, şöminenin ateşleri saçılmıştı. Kadın korku içinde olanları komşularına anlattı. Komşular, çocuğun cinler tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ama çocuk en sonunda bacanın içinde bulundu. Bu olaya kimse bir yorum getiremedi.

Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dünyayı salladı

Ursula, zaman içinde bu tür olaylarla büyüdü. Yaşı gelince analığı Ursula'yı okula yollayarak okuma yazma öğrenmesini ister.Ursula hayal gücü ve zekasıyla kısa zamanda tüm hocalarının göz bebeği olmuştur. Fakat öğrenciler arasında bir ucubedir hala. Ursula da kendisine yapılanlar karşısında intikam yolunu seçer.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Balığı eliyle yakaladı! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
  • SON DAKİKA