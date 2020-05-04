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Haberler Galeri Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

Shipton Ana'nın kehanetleri dünyayı sallamaya devam ediyor. Shipton Ana'nın kehanetleri son zamanlara damga vurdu. Shipton Ana Türkler hakkındaki kehanetiyle dikkat çekti. İşte milyonları korkutan Shipton Ana'nın kan donduran kehanetleri. Shipton Ana Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488'de doğmuştur. Shipton Ana İngiltere'nin en ünlü kadın kahindir.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 11:09
Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

SHIPTON ANA KİMDİR?

Demir gemilerin davetini, Londra'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangını, İspanyol donanmasının yenilişini ve hatta dünyanın sonunu bile öngörebiliyordu. Shipton Ana Ursila Sontheil Henry VII saltanatı zamanında 1488'de doğmuştur. Ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Efsaneye göre, Knaresborough'da Nidd nehrin de şiddetli bir fırtınada bir mağaranın içinde doğmuştur. Annesi Agatha daha 15 yaşındayken onu doğurmuştu. Babasının kim olduğu ortaya çıkarılamamıştır. Ona destek olacak ne ailesi ne de arkadaşları vardı.

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Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

Agatha Ursula'yı o mağara içinde iki yıl boyunca tek başına büyütmüştür. Beverley Abbott' da yerel bir aile tarafından evlatlık alındı. Agatha bir manastır rahibesi tarafından uzaklara götürülmüştür. Birkaç yıl sonra da kızını bir daha göremeden burada ölmüştür. Ursula, Knareborough çevresinde büyümüştür. Doğası bakımından da görünüşü olarak da bu kız çok farklıdır. Burnu büyük ve eğridir. Sırtı eğik ve bacakları çarpıktır.

Dış görünüşü tıpkı bir cadıyı andırmaktadır. Çevresindeki herkes onunla dalga geçiyordu. Günlerinin çoğunu doğduğu mağarada geçiriyor, Ormanda çalışıyordu; henüz 11 yaşındayken bitkiler ve çiçeklerle doğal yollardan içecekler ve zehirler hazırlamayı öğrenmişti. Shipton 24 yaşındayken Tobias adında bir gençle tanıştı ve evlendi Bu genç York şehrinde bir marangozdu. Birkaç yıl sonra Tobias öldü. Geleneksel bitkisel içecekler yaparken Shipton Ana bir başka hediyeye daha sahip olmuştu. Geleceği ön görebiliyordu. İlk başta küçük sezilerle başlamıştı. Ama sonra pratiklerle daha güvenilir olmaya başladı ve bu şekilde güçleri de kuvvetlendi.

Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

Shipton Ana birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle son zamanlarda dikkat çekti. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça herkesi şaşırttı. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.

Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

18 yaşındaki Agatha Southeil, çocuğunu doğururken yaşamını yitirdi. Agatha, öldüğü yerde gömüldü. Ve doğan kız çocuğu ise saklandı. Çünkü çocuk normal değildi, başı orantısızdı, gözleri şaşı ama bakışları yakıcıydı, yanakları içe çökük, ağzı dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Kolları bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuzdu.

Shipton Ana'nın Türkiye kehaneti! Dünya onu konuşuyor...

Bu çocuk fazla saklanamadı. Köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Nitekim yaşlı iyilik sever bir kadın bakımını üstlendi. Adına Ursula denildi. Ursula, garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyor. Gözleri hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu.

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