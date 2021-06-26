  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Sıcağı gören milli parka akın etti

Sıcağı gören milli parka akın etti

Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar denize akın etmesi ile milli park, yoğunluk yaşanması nedeniyle araç girişine kapatıldı. Milli park yetkilileri içeride oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla parkın araç girişlerine durdurulduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:44 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:49
Sıcağı gören milli parka akın etti

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlaması ile vatandaşlar kendilerine gölge ve serin yer arayışına girdi. Hafta sonu olması dolayısıyla Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı da rağbet gören alanlar arasında yerini aldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sıcağı gören milli parka akın etti

Sabahın ilk ışıkları ile milli park girişinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar parkın açılması ile araçları ile parka girmeye başladı. Vatandaşlar sıcak hava ile birlikte denizin keyfini sürdü.

Sıcağı gören milli parka akın etti

Yoğun bir talebin olduğu milli park yetkilileri içeride oluşan yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla parkın araç girişlerine durdurulduğunu açıkladı.

Sıcağı gören milli parka akın etti

Milli Park'tan yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda an itibari ile 1300 araç giriş yapmıştır. İçmeler Koyu aşırı yoğunluktan dolayı araç girişine kapatılmıştır. Milli Parkımız ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği amacıyla, aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14.00 da araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin Toplu Taşıma Araçlarını tercih etmeleri ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz" denildi.

Sıcağı gören milli parka akın etti
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi