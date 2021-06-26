Sıcağı gören milli parka akın etti

Milli Park'tan yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda an itibari ile 1300 araç giriş yapmıştır. İçmeler Koyu aşırı yoğunluktan dolayı araç girişine kapatılmıştır. Milli Parkımız ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği amacıyla, aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14.00 da araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin Toplu Taşıma Araçlarını tercih etmeleri ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz" denildi.