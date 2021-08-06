Sıcak havalarda dışarı çıkmak ölümle sonuçlanabilir
Hava sıcaklıklarının rekor üstüne rekor kırması ile birlikte hastanelere gelen sıcak çarpması vakalarında artış olduğu gözleniyor. Aşırı sıcakların yaşlı ve kronik sıkıntısı olanlarda ölümcül riskler doğurabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması hususunda vatandaşları uyarıyor.
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:38
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:42
Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte hastanelere gelen sıcak çarpması vakalarında artış oldu. Dr. Yakup İmren, rekor sıcakların yaşandığı şu günlerde aşırı sıcakların yaşlı ve kronik sıkıntısı olanlarda ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi. İmren, özellikle öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması hususunda vatandaşları uyardı.
Dr. Yakup İmren, vatandaşları sıcaklarda dışarı çıkmamaları hususunda ikaz ederken, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar için ise sıcak çarpmasının ölümcül olabileceğini söyledi.
Saat 10:00 ila 16:00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan ve mecbur kalındığı durumlarda koruyucu kıyafetler ile çıkılmasını dile getiren Doktor Yakup İmren: "Bilindiği gibi tüm Dünya'da ve ülkemizde Temmuz – Ağustos ayında en fazla sıcaklığın görüldüğü dönemler oluyor. Bu yıl da normalin çok çok üzerinde sıcaklıklar görüyoruz. Bu dönemdeki sıcaklıklar insanların dışarı çıkmasını da, evde kalmanı da zorlaştırıyor.
Biz vatandaşlarımızdan özellikle sabah 10:00 ila öğleden sonra 16:00 saatleri arasında güneşin dik açıyla geldiği zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle de yaşlılarımızdan, hamilelerden, 6 yaşından küçük çocuklardan, kronik hastalığı olanlardan bu belirttiğim saatlerde dışarı çıkmalarını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü en istemediğimiz sonuçların güneşin dik açıyla geldiği bu saatlerde oluştuğunu biliyoruz.
Eğer bu belirttiğim saatlerde çıkma zorunluluğu oluyor ise mümkün olduğu kadar gölgelik yerlerde yada korunaklı kıyafetlerle çıkmalarını istiyoruz. Bu saatler arasında çalışma zorunluluğu olanlar olabiliyor. Ya da bir yerden bir yere bu saatlerde gidecekler olabiliyor. Onun için korunaklı kıyafetlerle çıkmalarını muhakkak istiyoruz ve insanların bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar bol su tüketmeleri gerekiyor" dedi.