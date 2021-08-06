Sıcak havalarda dışarı çıkmak ölümle sonuçlanabilir

Eğer bu belirttiğim saatlerde çıkma zorunluluğu oluyor ise mümkün olduğu kadar gölgelik yerlerde yada korunaklı kıyafetlerle çıkmalarını istiyoruz. Bu saatler arasında çalışma zorunluluğu olanlar olabiliyor. Ya da bir yerden bir yere bu saatlerde gidecekler olabiliyor. Onun için korunaklı kıyafetlerle çıkmalarını muhakkak istiyoruz ve insanların bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar bol su tüketmeleri gerekiyor" dedi.