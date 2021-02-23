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Haberler Galeri Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de vatandaşlar sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:03 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:04
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği kentte Kordon ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda vatandaşlar yürüyüşe çıktı.

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Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

Güzel havanın keyfini yeşil alanda oturarak çıkaranların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hayata geçirilen maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi.

Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

Bazı vatandaşların balık tuttuğu, bisiklette binerek ve paten kayarak zaman geçirdiği sahilde gün boyu yoğunluk devam etti.

Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti
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