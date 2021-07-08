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Haberler Galeri Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ise günübirlik vakit geçirmek isteyenlerden ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:31
Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Didim'de yerli ve yabancı turistler serinlemek için plajları doldurdu.

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Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

İlçenin dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda çok sayıda tatilci yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler tekne turuyla gezdikleri koylarda denize girdi.

Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Kuşadası'nda da Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Plajı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi.

Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ise günübirlik vakit geçirmek isteyenlerden ilgi gördü.

Sıcak havayı gören sahillere koştu! Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk
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