Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlar hareketlendi

Bugün 15-20 yaş aralığındaki gençler de saat 11.00'den 15.00'e kısıtlamanın kalkması nedeniyle dışarı çıkabildi. Ildır Mahallesi yakınlarında yazlık evleri bulunan Alara Deniz Eryiğit (16) de, "Bu yıl evin yakındaki plajlardan da denize girdim. Zaten bizim yaşadığımız yer izole bir yer olduğu için dışarıyla çok iletişimimiz yok. Burası da sakin, o yüzden biraz rahatım. Burası normalde iğne atsanız yere düşmez, denilebilecek görüntülere sahne olur. Ama şu an çok iyi. Denizden bulaşır mı bulaşmaz mı tartışmaları var. Duyduğum her şeye inanmamaya çalışıyorum. Virüsler genelde suda yaşamaz diye düşündüm. Bu nedenle tedirginliğim yok" dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm günlerini evde geçirdiğini anlatan Doğa Balak da (16) izni duyar duymaz denize koştuğunu söyledi. Balak şöyle konuştu:

