Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji’den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

Bugün (9 Kasım Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor İşte 9 Kasım Perşembe hava durumu...