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Haberler Galeri Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji'den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji'den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

Bugün (9 Kasım Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor İşte 9 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 08:55

Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji’den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji’den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji’den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji’den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Sıcaklıklar azalıyor! Kuvvetli yağışlar başladı... İşte Meteoroloji’den 9 Kasım Perşembe hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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