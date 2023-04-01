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Haberler Galeri Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

İzmir'de bugün 1 Nisan Cumartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 08:59
Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı, gece saatlerinde Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

EGE

Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı

Sıcaklıklar yükselecek mi? Hava nasıl olacak? İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

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