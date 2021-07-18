Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti

Manisa'dan arkadaşıyla Spil Dağı'na gelen Hüseyin Özçay, şehrin yakıcı sıcağından kaçtıklarını belirterek "Burada aşağıya göre en az 10 derecelik bir sıcaklık değişikliği var. Aşağıda baya terliyoruz, burası baya güzel ve serin. İyi ki gelmişiz, günün en sıcak saatlerini burada serinleyerek geçireceğiz" dedi.