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Haberler Galeri Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

MasterChef yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Duygu, anlattıklarıyla herkesi şok etti. Moralsiz olduğu gözlenen Duygu yaptığı açıklamada, nişanlısı tarafından aldatıldığını, daha önceki evliliğinde şiddet görüp dolandırıldığını söyledi. Bu açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 09:52 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 09:58
Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

MasterChef yarışması dün ekrana gelen yeni bölümünde de dikkat çekmeyi başardı. Yarışmanın öne çıkan isimlerden biri olan Duygu, anlattıklarıyla herkesi şok etti. Duygu, nişanlısı tarafından aldatıldığını aldattığı kızın kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi. Duygu Acarsoy, ayrıca daha önce evlendiği kişinin dolandırıcı çıktığını ve evliliğin ilk günü dayak yediğini açıkladı.

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Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan MasterChef Duygu, son bölümde yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. İlk olarak evliliğe doğru giderken nişanlısı tarafından aldatıldığını anlatan Duygu, ailesinin onaylamadığı bir evlilik yaşadığını söyleyerek, "Uzun süre şiddet gördüm." dedi

Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim.

Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm.

Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

'KIZ KARDEŞİM DEDİĞİM KİŞİYLE EVLENDİ'

Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

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