Şiddet, dolandırıcılık, aldatılma! MasterChef Duygu'nun anlattıkları şoke etti!

MasterChef yarışması dün ekrana gelen yeni bölümünde de dikkat çekmeyi başardı. Yarışmanın öne çıkan isimlerden biri olan Duygu, anlattıklarıyla herkesi şok etti. Duygu, nişanlısı tarafından aldatıldığını aldattığı kızın kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi. Duygu Acarsoy, ayrıca daha önce evlendiği kişinin dolandırıcı çıktığını ve evliliğin ilk günü dayak yediğini açıkladı.