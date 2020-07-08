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Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı. Aşırı yağışlardan dolayı 4 ayrı bölgede meydana gelen heyelandan dolayı kapanan yol, 3 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:35 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:52
Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurlardan dolayı meydana gelen heyelan Alaşehir-Kiraz yolunun kapanmasına neden oldu. Ekipler 3 saatlik bir çalışmanın ardından yolu açabildi. Heyelan nedeniyle yolda kalan araçlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Alaşehir'de dün akşam saat 22.30 sularında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle, Alaşehir–Kiraz karayolu Uluderbent Mahallesi bölgesinde heyelan nedeniyle yollara kapandı. 4 değişik alanda meydana gelen heyelan ekipler tarafından yaklaşık üç saat süren bir çalışma sonucu yollar trafiğe açıldı. Her hangi bir kazanın yaşanmadığı heyelan nedeniyle araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Heyelan nedeniyle yolda kalan araçlar ekipler tarafından çekilerek kurtarıldı.

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Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

Mağdur olan vatandaşlardan biri "Yola taş düşmeye başladı, aracımı geri vitese taktım, heyelan bir anda geldi.

Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

Ekipler saat 02.00 olmasına rağmen gelerek çalışmaya başladılar. 30 yıldır Uluderbent'te oturuyorum, hiç böyle heyelan görmedim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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