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Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ile ilgili sır yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir dönemin efsane dizisi olan Sihirli Annem'de Toprak karakteriyle ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşkına çevirdi. Toprak karakterinin bebeklik halini Jordan Boyner, çocukluk halini ise ablası Jennifer Boyner'in canlandırması herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:47
Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ile ilgili sır yıllar sonra ortaya çıktı!

Toprak'ın bebekliğini ve çocukluğunu oynayan 2 farklı kişiydi. Toprak'ın bebekliğini oynayan Jordan Boyner.

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Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ile ilgili sır yıllar sonra ortaya çıktı!

Bu fotoğrafta 3 yaşındaki haliyle gördüğünüz Toprak ise Jordan'ın ablası jennifer Boyner.

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ile ilgili sır yıllar sonra ortaya çıktı!

5 Haziran 1999 İstanbul doğumlu olan Jennifer Boyner, Sihirli Annem'den sonra Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 gibi birçok dizide rol aldı.

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ile ilgili sır yıllar sonra ortaya çıktı!

Güzel oyuncu şu anda 20 yaşında. Jennifer, güzelliğiyle ve Instagram pozlarıyla adeta büyülüyor.

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı ile ilgili sır yıllar sonra ortaya çıktı!

Sihirli Annem'de annesini canlandıran rahmetli Defne Joy Foster'a benzerliği ise şaşırtıyor.

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