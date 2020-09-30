Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Eşi Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde alan oyuncu, saçlarını koyu renge boyattı.
Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, " Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.
Ersubaşı, saç rengiyle takipçilerini ikiye böldü. Sevenlerinin bir kısmı tarz olduğunu belirtirken bir kısmı da, "Bence eski rengi daha güzeldi. Bu renk seni yaşından büyük göstermiş" yorumunda bulundu.
Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşandı.
Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Ardından Keser'in, Ersubaşı'yı darp ettiği gündem olmuştu.
Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı, yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" demişti.