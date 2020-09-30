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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan güzel oyuncu Damla Ersubaşı imaj değiştirdi. Boşandıktan sonra imajını yenileyen Ersubaşı, yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:37
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imajını değiştirdi.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Eşi Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde alan oyuncu, saçlarını koyu renge boyattı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, " Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Ersubaşı, saç rengiyle takipçilerini ikiye böldü. Sevenlerinin bir kısmı tarz olduğunu belirtirken bir kısmı da, "Bence eski rengi daha güzeldi. Bu renk seni yaşından büyük göstermiş" yorumunda bulundu.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşandı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Ardından Keser'in, Ersubaşı'yı darp ettiği gündem olmuştu.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı, yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" demişti.

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