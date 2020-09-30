Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj değiştirdi! Görenleri şok etti

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı, yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" demişti.