Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Bu haber ile ilgili görüntülerin Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini söylediler. Bu yayın sonrasında kamuoyunda bir kısım insanlar benim gerçekte şiddet görmediğim halde bu iddiayı ve delillerini uydurduğum gibi bir düşünceye kapıldılar. Ve üzerinde oynanan bu görüntüler aleyhime delil oldu' dedi.