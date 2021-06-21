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Haberler Galeri Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Darp iddiası ile oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü.Savcılık, Kural ve avukatın suç işlemediğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:51
Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!
Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

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Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!
Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

VİDEO DELİL OLMUŞTU

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiasının gündeme geldiği ilk günlerde, Sıla'nın iddialardan sonra şarkı söylerken bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konulmuş ve görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolundaki ve yüzündeki darp izlerinin görülmediği konuşulmuştu. Görüntülerin yayınlaması ardından ünlü şarkıcı savcılığa başvurdu.

Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!
Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

'ALEYHİME DELİL YARATMAK İSTEDİLER'

Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural ile yaşadığı hadiseden sonra şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada psikiyatristi Cem Mumcu'yla görüşme yaptığını, psikolojisinin düzelmesi için Mumcu'nun isteği üzerine şarkı söylediğini anlatan Sıla, 'O sırada çekilen video basına sızdırıldı.

Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!
Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı. Sanki ben şiddet görmemişim bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde her hangi bir darp cebir izi yokmuş. Sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı.

Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!
Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Bu haber ile ilgili görüntülerin Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini söylediler. Bu yayın sonrasında kamuoyunda bir kısım insanlar benim gerçekte şiddet görmediğim halde bu iddiayı ve delillerini uydurduğum gibi bir düşünceye kapıldılar. Ve üzerinde oynanan bu görüntüler aleyhime delil oldu' dedi.

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