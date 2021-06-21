Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.