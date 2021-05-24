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Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler
Aşk hayatı ile adından sıklıkla söz ettiren Sıla'nın adı son dönemlerde oyuncu İlker Kaleli ile anılıyor. İkili konu ile ilgili açıklama yapmazken çiftin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum'dan geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Sıla, Hazer Amani'den boşandıktan sonra İlker Kaleli'yle aşk yaşadığı dedikodusuyla gündeme gelmiş, ikilinin Instagram'da birbirini takip etmeye başlaması iddiayı güçlendirmişti.
Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum'dan geldi. İlker Kaleli, Sıla'nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, bu evde 1 aydır tatilde.
PANİKLEDİ
Görüntü alınmasını engellemek için bahçenin etrafına yeşil çitler çektiren Sıla ve İlker Kaleli'nin evden dışarı pek çıkmadığı, alışveriş, çöp atma gibi işleri de ünlü şarkıcının şoförüne yaptırdıkları söyleniyor.
Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.