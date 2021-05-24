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Haberler Galeri Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşk hayatı ile adından sıklıkla söz ettiren Sıla'nın adı son dönemlerde oyuncu İlker Kaleli ile anılıyor. İkili konu ile ilgili açıklama yapmazken çiftin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum'dan geldi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:04
Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Sıla-İlker Kaleli aşkı Bodrum'da belgelendi. İlker Kaleli, Sıla'nın sezonluk kiraladığı villada görüntülendi.

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Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Hürriyet'in haberine göre; Sıla, Hazer Amani'den boşandıktan sonra İlker Kaleli'yle aşk yaşadığı dedikodusuyla gündeme gelmiş, ikilinin Instagram'da birbirini takip etmeye başlaması iddiayı güçlendirmişti.

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum'dan geldi. İlker Kaleli, Sıla'nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, bu evde 1 aydır tatilde.

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

PANİKLEDİ

Görüntü alınmasını engellemek için bahçenin etrafına yeşil çitler çektiren Sıla ve İlker Kaleli'nin evden dışarı pek çıkmadığı, alışveriş, çöp atma gibi işleri de ünlü şarkıcının şoförüne yaptırdıkları söyleniyor.

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.

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