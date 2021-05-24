Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşkı belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşk hayatı ile adından sıklıkla söz ettiren Sıla'nın adı son dönemlerde oyuncu İlker Kaleli ile anılıyor. İkili konu ile ilgili açıklama yapmazken çiftin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum'dan geldi.