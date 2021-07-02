Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağla Yılmaz, "Arkadaşım Ezgi'nin evindeydik, gece saat 3-4 gibiydi, cam kenarında sohbet ediyorduk. Yan taraftaki evin Ahmet Kural'ın evi olduğunu biliyorduk. Sesler gelmeye başladı. Bağrışmalar başladı. Ahmet Kural 'Seni öldürürüm, o..., dayak istiyorsun' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük, sonra korktuğumuz için aramadık. Zeynep arkadaşım, Doğukan'a mesaj attı 'Ahmet Kural evde çok kötü bir kadını dövüyor, polisi arasak mı' diye. Sonrasında olayı magazinlerde görmeye başladık, vicdan azabı çektik. Çünkü böyle bir şey bizim başımıza da gelebilir.