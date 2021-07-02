  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi reddedildi.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:22 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:22
Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağla Yılmaz, "Arkadaşım Ezgi'nin evindeydik, gece saat 3-4 gibiydi, cam kenarında sohbet ediyorduk. Yan taraftaki evin Ahmet Kural'ın evi olduğunu biliyorduk. Sesler gelmeye başladı. Bağrışmalar başladı. Ahmet Kural 'Seni öldürürüm, o..., dayak istiyorsun' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük, sonra korktuğumuz için aramadık. Zeynep arkadaşım, Doğukan'a mesaj attı 'Ahmet Kural evde çok kötü bir kadını dövüyor, polisi arasak mı' diye. Sonrasında olayı magazinlerde görmeye başladık, vicdan azabı çektik. Çünkü böyle bir şey bizim başımıza da gelebilir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Instagram üzerinden Sıla'nın menajerine ulaştım. Daha sonra bizi savcılıktan çağırdılar. Ama Ezgi ve ben kimliklerimizi unuttuğumuz için sadece Zeynep'in ifadesini aldılar. Savcı sadece bir kişinin ifade vermesinin yeterli olacağını söyledi" dedi. Yılmaz, sanık avukatlarının sorusu üzerine camın açık olduğunu belirterek "Dayak ve bağrışma seslerinden dayak attığı kesin bir şekilde belliydi. 15-20 dakika boyunca bağrışma sesleri duyduk. Sıla 'yapma' diye bağırıyordu" dedi.

Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

SILA'NIN AVUKATI: "ORTADA BİR ŞEY YOKKEN OLMAMIŞ BİR OLAY YÜZÜNDEN İDDİADA BULUNMAZ"
Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, tanık anlatımlaırnın dosyayı doğruladığını belirterek "Pencere açık, arada camlar var, gece saat 3-5 arası ve bu mesajın kurgu olduğu söyleniyor. Bu hukuken kabul edilemez. Salt whatsapp mesajları bile iddiaları doğrular niteliktedir. Kadına şiddet dosyasında başkaca husus da aranmamalıdır.

Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

AHMET KURAL'IN AVUKATI: "KEŞİF YAPILMASINI TALEP EDİYORUM"
Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise "Tanıklar iki ev arasında 3-4 metre olduğunu söyledi, ancak bizim aldığımız bilimsel mütalaaya göre 12 metre olduğu söylenmiştir. Arada ağaçlar ve duvar bulunmaktadır. Evin iç yalıtımından dışarıda sesin duyulmasını engelleyecek fiziki koşullar yazılmıştır. Ses duymak ile tanıkların ne duyduğunu bilmesi imkansızdır. Bozma kararı doğrultusunda keşif yapılmasını, mahkeme aksi kanaatte ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Sıla ve Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşma savcısı, aynı şartların tekrardan oluşturulma hususu mümkün olmadığı, mümkün olsa bile sanığa ne şiddetle seslenmesinin istenmesi hususunda bilgi bulunmadığı gerekçesiyle keşif talebinin reddine talep etti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Parkelerin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular...
Parkelerin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular...