Sıla ve İlker Kaleli'den paylaşım geldi! Aşklarını ilan ettiler

Aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Sıla'nın adı oyuncu İlker Kaleli ile anılmış ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. İkilinin Bodrum'da yaptığı tatilden görüntülerinin çıkmasının ardından ünlü çift aşklarını ilan etti.