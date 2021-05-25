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Sıla ve İlker Kaleli'den paylaşım geldi! Aşklarını ilan ettiler
Aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Sıla'nın adı oyuncu İlker Kaleli ile anılmış ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. İkilinin Bodrum'da yaptığı tatilden görüntülerinin çıkmasının ardından ünlü çift aşklarını ilan etti.
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 17:10Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 17:13
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Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz sene Hazer Amani ile evlenmişti. Ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. İkilinin boşanma davası sadece 15 dakika sürmüştü.
Boşanma sonrası Bodrum'a giden ve koronavirüs pandemisi dönemini orada geçirmeye karar veren Sıla Gençoğlu'nun, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddia edilmişti.
HAVUZ BAŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan Sıla ve İlker Kaleli'nin aşkı, önceki gün Bodrum'da ortaya çıkmıştı. Kaleli, Gençoğlu'nun tuttuğu sezonluk villanın bahçesinde telefonla konuşurken görüntülenmişti.
Otelin katındaki sevenleri kendisini görünce, görüntülendiğini fark edip kapı eşiğinde ki sevgilisine "Sıla dışarı çıkma birileri bizi çekiyor" diyerek eve koşarak geçmişti. Çiftin adresleri öğrenildiği için Datça tarafında yeni bir ev tuttukları öğrenilmişti.
İLK PAYLAŞIMLAR GELDİ
Çıkan bu haberlerin ardından İlker Kaleli ve Sıla'dan beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen pozlarını yayınlanan ikili adeta aşklarını ilan etti.