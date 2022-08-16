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Şimdiye kadar çöpe attığınız karpuz kabukları için pişman olacaksınız! Bundan sonra sakın atmayın
Şimdiye kadar çöpe attığınız karpuz kabukları için pişman olacaksınız! Bundan sonra sakın atmayın
Yaz aylarında sıkça tükettiğiniz karpuzun içerisinde yüzde 90 oranında su barındırması ve oluşturduğu mineraller sayesinde vücuda faydarı saymakla bitmez. Öyle ki bu mucize besinin çöp diye attığınız kapukları bile çok kıymetli. Bu haberi okuduktan sonra şimdiye kadar attığınız tüm karpuz kabukları için pişman olacaksınız. İşte karpuz kabuklarının şoke eden yararları
Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:15
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:47
Yaz aylarının vazgeçilmezi, en serinletici ve en hafif tatlısı olarak dünyanın her tarafında en çok tüketilen meyve şüphesiz ki karpuzdur.
A ve C vitamini, potasyum, magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir meyve türü olan karpuzun kabukları da çok faydalıdır.
Karpuz kabuğu insan vücudu açısından birçok faydası bulunan, bir kısımdır. Çöp diye attığınız karpuz kabuğunun yeşil ile kırmızı kesim arasında ki beyaz kısım çok faydalıdır.
Bu bakımdan meyve kabuklarını doğru tüketilebilir besinlere ya da kullanılabilir ürünlere dönüştürmek mümkündür.
Karpuzun dış kısmından faydalanabileceğiniz sayısız tarif bulunuyor. Biz de sizin için karpuz kabuğundan yapabileceğiniz birkaç tarifi sıraladık...