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Şimdiye kadar çöpe attığınız karpuz kabukları için pişman olacaksınız! Bundan sonra sakın atmayın

Yaz aylarında sıkça tükettiğiniz karpuzun içerisinde yüzde 90 oranında su barındırması ve oluşturduğu mineraller sayesinde vücuda faydarı saymakla bitmez. Öyle ki bu mucize besinin çöp diye attığınız kapukları bile çok kıymetli. Bu haberi okuduktan sonra şimdiye kadar attığınız tüm karpuz kabukları için pişman olacaksınız. İşte karpuz kabuklarının şoke eden yararları

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:15 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





