Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

BEYNİNİZİ BLOKE EDEN YİYECEKLERDEN KAÇININ
Sınav günü, sindirim sisteminizi rahatsız edecek poğaça, açma, kurabiye, kek gibi beyaz undan yapılan ve fazla miktarda yağ veya şeker içeren yiyeceklerden kaçının. Ayrıca çikolata ve şekerlemelerden de uzak durun. Yukarıda bir kısmını örneklediğim rafine karbonhidratlar, sizi zihinsel olarak uyarmaktan ziyade uykuya meyilli hissetmenize sebep olur. Sınav boyunca ağır ve uykulu hissetmek istemiyorsanız özellikle sınav sabahı, bu yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edin.