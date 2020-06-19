Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

SIVI ALIMI ÇOK ÖNMELİ

Sınav sabahı daha dinç hissetmek için kafein miktarı yüksek Türk kahvesi veya filtre kahve gibi içecekleri tercih etmeyin. Bu hem stres seviyenizi artırır hem de vücudunuzdan fazla su atılmasına neden olarak sınav sırasında dikkat dağınıklığına neden olabilir. Kahve içme alışkanlığınız var ise sınav sabahı çok az miktarda kahve veya açık bir çay için. Ayrıca mutlaka su tüketmeyi unutmayın. Sınav sırasında tuvalet ihtiyacınızın çok artmaması için suyunuzu aşırıya kaçmadan, yudum yudum tüketmeye çalışın. Bu vücudunuzu hidrate etmeye yardımcı olacak ve sınava odaklanmanızı kolaylaştıracaktır.