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Haberler Galeri Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

LGS ve YKS sınavı geldi çattı. Binlerce öğrenci hayalleri için ter dökecek. Bu sene sınavlar, koronavirüsün gölgesinde yapılacak. Bu kapsamda bazı tedbirler hayata geçirildi. Peki, biz neler yapmalıyız? Nasıl beslenmeliyiz? Hangi yiyecekleri tüketmeliyiz? İşte altın değerinde öneriler...

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 11:10
Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Sinem Usuk, üniversite sınavına girecek öğrencilere beslenme tavsiyelerinde bulundu. İşte detaylar...

SINAV SABAHI MUTLAKA BİR ŞEYLER YİYİN
Normalde kahvaltıyı atlıyor veya stresliyken yemek yemiyor olsanız bile, özellikle sınav sabahı yine de bir şeyler yemek için kendinizi desteklemelisiniz. Beyninizin verimli çalışması için besinlerden gelen enerji ve besin öğelerine ihtiyacı vardır. Sınav sırasında zihniniz açlığınıza değil, sorulara odaklanmalı.

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Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

BEYNİNİZİ GÜÇLENDİRECEK BESİNLER TERCİH EDİN

Bu besinler, daha iyi zihinsel performansla ilişkilendirilen proteinden ve sağlıklı yağlardan zengin besinlerdir. Sınav gününde sağlıklı besin seçenekleriniz arasında yumurta, ceviz, fındık, yoğurt, az tuzlu peynir ve yine tuzu az zeytin sayılabilir. Süt veya yoğurt gaz yapıyor ise laktozsuz olanların tercih edilmesi doğru olacaktır.

Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

BEYNİNİZİ BLOKE EDEN YİYECEKLERDEN KAÇININ


Sınav günü, sindirim sisteminizi rahatsız edecek poğaça, açma, kurabiye, kek gibi beyaz undan yapılan ve fazla miktarda yağ veya şeker içeren yiyeceklerden kaçının. Ayrıca çikolata ve şekerlemelerden de uzak durun. Yukarıda bir kısmını örneklediğim rafine karbonhidratlar, sizi zihinsel olarak uyarmaktan ziyade uykuya meyilli hissetmenize sebep olur. Sınav boyunca ağır ve uykulu hissetmek istemiyorsanız özellikle sınav sabahı, bu yiyeceklerden uzak durmaya dikkat edin.

Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

SIVI ALIMI ÇOK ÖNMELİ
Sınav sabahı daha dinç hissetmek için kafein miktarı yüksek Türk kahvesi veya filtre kahve gibi içecekleri tercih etmeyin. Bu hem stres seviyenizi artırır hem de vücudunuzdan fazla su atılmasına neden olarak sınav sırasında dikkat dağınıklığına neden olabilir. Kahve içme alışkanlığınız var ise sınav sabahı çok az miktarda kahve veya açık bir çay için. Ayrıca mutlaka su tüketmeyi unutmayın. Sınav sırasında tuvalet ihtiyacınızın çok artmaması için suyunuzu aşırıya kaçmadan, yudum yudum tüketmeye çalışın. Bu vücudunuzu hidrate etmeye yardımcı olacak ve sınava odaklanmanızı kolaylaştıracaktır.

Sınava girecek öğrenciler dikkat! İşte altın değerinde beslenme tavsiyeleri! Hangi yiyecekler tüketilmeli?

HAFİF BİR ÖĞÜN YAPIN
Almanız gereken temel protein, yağ ve karbonhidrat kaynaklarını vücuda sağlamak için çok fazla besin tüketmenize gerek yok. Ya acıkırsam, endişesine kapılmayın. Sınav öncesi çok büyük bir öğün yaparsanız vücudunuz enerjisini sindirim sistemine gönderecektir. Hafif bir kahvaltı, en iyi sınav öncesi yemeğidir.

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