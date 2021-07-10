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Haberler Galeri Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son

Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son

Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse... Halk arasında sinek kapan olarak bilinen et yiyen bitki üzerinde yapılan ilginç deneyin sonucu görenleri hayrete düşürdü. Acı biber yedirilen sinek kapan bitkisinin hazin sonu şaşırttı.

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:29
Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son

Çoğu kez mucizelere şahit olduğumuz doğanın sakin üyeleri olarak bilinen bitkiler, aslında o kadar da kendi halinde değiller.

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Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son

Birçoğu güneş, su, toprakla beslense de birkaçı etçil. Bizim yakından tanıdığım sinek kapan bitkisi de onlardan biri. Genelde sinel, karınca, arı gibi hayvanlarla beslenen bu bitkiye ilginç bir deney yapıldı.

Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son

Sinek kapan bitkisine kırmızı acı biber verildi ve sonuç hüsran.

Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son

Bitki kısa sürede soldu ve en sonunda kurudu. İşte bitkinin acı biberi kaptıktan sonra aşama aşama kuruması.

Sinek kapan bitkisine acı biber yedirilirse! Görenleri şaşırtan son
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