Sinem Çiçek’in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

"ARKADAŞLARININ İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"

Yeğeninin motor almak istediğini, bu sebeple de olay günü iş görüşmesine gittiğini belirten Pınar Doğrucu, "Yeğenim kendine motor almak istiyordu. İnternetten ikinci el motor almak için biriyle tanışmış ve motor parasını biriktirmek için işe girmek istemiş. Motoru alacağı kişiden kendisini iş görüşmesine götürmesi için ricada bulunmuş. Yeğenim 26 Temmuz'da o şahısla motora binip iş görüşmesine gitmiş ve işe alınmış. İş görüşmesi sonrası motorcu arkadaşına Helin diye bir arkadaşının evine gideceğini söyleyip, kendisini oraya bırakmasını istemiş. Arkadaşı da yeğenimi bırakıp gitmiş. Bu da kamera kayıtlarında var. Ancak yeğenimin arkadaşları Helin ve Berfin çelişkili ifadeler kullanıyor. Arkadaşları Sinem'in eve sinirli bir şekilde geldiğini söylüyorlar ama kamerada önce Sinem'in eve gittiği, sonra arkadaşlarının eve gittiği görülüyor. Ayrıca yeğenimi motorla bırakan arkadaşı da Sinem'in işe alındığı için çok mutlu olduğunu söylüyor. Arkadaşları yeğenimin 10 dakika durup birinin motoruyla evden ayrıldığını ifade ediyor ancak kamera kayıtlarında Sinem'in yarım saat evde durduğu ve motorla değil beyaz bir araçla gittiği görülüyor" ifadelerini kullandı.