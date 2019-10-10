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Sinem Kobal'ın 'Photoshop'lu fotoğrafı olay oldu!

S,nem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlu bir evlilik sürüyor. Kobal, uzun yıllardır popülaritesini koruyan isimlerden bi tanesi. Güzel oyuncu sık sık adından söz ettirmeyi beceriyor. Sinem Kobal'ın paylaştığı Photoshop'lu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Günümüz trendi sosyal medyada herkes birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşmak için yarışıyor. Özellikle ünlü isimler Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için Photoshop'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler..

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:54
Sinem Kobal'ın 'Photoshop'lu fotoğrafı olay oldu!

Günümüz trendi sosyal medyada herkes birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşmak için yarışıyor. Özellikle ünlü isimler Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için Photoshop'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler..

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Sinem Kobal'ın 'Photoshop'lu fotoğrafı olay oldu!

Photoshop'lu fotoğraf paylaşma modasına 'Öyle Bir geçer Zaman Ki' dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Güleç de uydu.

Sinem Kobal'ın 'Photoshop'lu fotoğrafı olay oldu!

Tolga Güleç, deniz kıyısında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Sinem Kobal'ın 'Photoshop'lu fotoğrafı olay oldu!

Ünlü oyuncu fotoğrafını paylaşmadan önce belini inceltti, vücuduna üçgen bir görünüm kazandırdı. Güleç'in fotoğrafını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı!

Sinem Kobal'ın 'Photoshop'lu fotoğrafı olay oldu!

Paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez fotoğrafına uyguladığı photoshop'la gündeme geldi.

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