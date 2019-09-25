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Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Yolda yürürken bulduğu taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam araştırdığında çıkan manzara karşısında şaşkına döndü. Şanslı adamın başına resmen talih kuşu kondu.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





