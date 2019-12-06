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Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Yolda yürürken bulduğu taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam araştırdığında çıkan manzara karşısında şaşkına döndü. Şanslı adamın başına resmen talih kuşu kondu.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





