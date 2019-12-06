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Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Yolda yürürken bulduğu taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam araştırdığında çıkan manzara karşısında şaşkına döndü. Şanslı adamın başına resmen talih kuşu kondu.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 17:16
Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI
Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

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