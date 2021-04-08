Sıradan bir taş sanıyordu! Gerçeği öğrenince...

YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.
Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.
Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.
Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.