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Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Maya takvimine dayanan kıyamet inanışında adı geçen ve bu nedenle 2012 yılında adını dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz günler yaşıyor.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:34 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:34
Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince köyü, 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takviminde, Fransa'nın Bugarach köyü ile birlikte "kıyametten etkilenmeyecek köy" olarak adının geçmesiyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan ve halen Türkiye'nin en fazla turist çeken köylerinden biri olan Şirince, her yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Özellikle ilkbahar aylarında günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, Kovid-19 salgınından dolayı iki aydır sessizliğe büründü. Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle turizmin önemli duraklarından biri haline gelen Şirince'de sessizliğe alışık olmayan mahalle sakinleri, tarihi bölgenin yeniden cıvıltılı günlerine kavuşmasını bekliyor.

Şehrin stresli hayatına alternatif sunan şirin köyde, salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, haziran ayında ziyaretçileri ağırlamayı öngören esnaf, hazırlıklarını sürdürüyor.

Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

"İNSANLARIN KORONAVİRÜSE YAKALANMALARINI ÖNLEYECEK TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 bin 600 yıllık tarihiyle en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şirince'nin, koronavirüs nedeniyle tarihi bir sessizliğe büründüğünü söyledi. Son yıllarda başta yabancı turistler olmak üzere ziyaretçi akınına uğrayan Şirince'nin salgın sonrası yeniden eski günlerine döneceğine inandığını belirten İnci, bu yönde hazırlık yaptıklarını anlattı.

Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Ekrem İnci, ülke olarak koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olunduğunu ve bu kazanımları kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir virüs olmazsa burada insanlar yürüyecek yer bulamazdı. Yıllık yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ediyor Şirince'yi. Bu problemler çözüldükten sonra misafirlerimizin burayı en güzel şekilde ziyaret edebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalara başladık. Bu konuyla ilgili insanların koronavirüse yakalanmalarını önleyecek tedbirleri alacağız. İnşallah açıklanacak takvime göre çalışmalara başlayacağız ve burayı tekrar insanların hizmetine sunacağız.

Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Burada giriş-çıkışları kontrol altına alacağız, ısı ölçer uygulaması yapacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve maskesiz kimsenin girişine müsaade etmeyeceğiz. Şayet restoran gibi yerler de açılırsa kesinlikle tek kullanımlık, bardak, çatal, bıçak, tabak gibi malzemelerin kullanılmasını sağlayacağız. Tabii ki insanların bu güzel köyümüzü görmelerine de vesile olacağız."

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