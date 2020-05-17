Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince köyü, 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takviminde, Fransa'nın Bugarach köyü ile birlikte "kıyametten etkilenmeyecek köy" olarak adının geçmesiyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan ve halen Türkiye'nin en fazla turist çeken köylerinden biri olan Şirince, her yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.