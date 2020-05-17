Şirince Köyü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Özellikle ilkbahar aylarında günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, Kovid-19 salgınından dolayı iki aydır sessizliğe büründü. Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle turizmin önemli duraklarından biri haline gelen Şirince'de sessizliğe alışık olmayan mahalle sakinleri, tarihi bölgenin yeniden cıvıltılı günlerine kavuşmasını bekliyor.
Şehrin stresli hayatına alternatif sunan şirin köyde, salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, haziran ayında ziyaretçileri ağırlamayı öngören esnaf, hazırlıklarını sürdürüyor.