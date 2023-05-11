Sırlarla dolu sandıkları açtıklarında gözlerine inanamadılar!

Büyükannesinden kalan dolabı yıllar sonra açtılar ve... Barselona'da yankesicilerle ilgili hikayeleri dinleyen bir turist onlara bir şaka yapmak istedi ve cüzdanının içine bolca sim ekleyip not yazdı... Sonrasında uyuyakaldı ve cüzdanı, hırsızlar için hazırladığı cüzdanı çalındı... Ve işte hazırlanan cüzdandan çıkanlar... Savaş sonrası sığınaktan çıkanlar şok etti İLK KEZ GÖRECEKSİNİZ! TUTANKAMON'UN MEZAR ODASI Mısır'da yaşamış firavunlardan Tutankamon'un mezarı bulunduğunda, kapısı bu şekilde kilitlenmiş haldeydi. Mısır'ın en ünlü firavunu Tutankamon'un mezarı 1922 yılında arkeolog Howard Carter tarafından bulundu. Tutankamon'un mezarı iki odadan ve ilk odaya inen bir merdivenden oluşuyordu. Bu oda bulunduğunda, odanın Krallar Vadisi'inde yer almasından dolayı, bir mezar olması gerektiğini düşünen Howard Carter ve arkadaşları odanın duvarlarına vurarak duvarın arkasındaki boşlukları aradılar. Sonunda bir boşluk bulundu ve duvar kırıldı. Kutu mühürlüydü. Howard Carter, mühürü -hayatında gördüğü ve göreceği en güzel şeyi- görmüştü. Bir lahtin içindeki som altından tabut mum ışığında bile parlıyordu. 19 yaşındaki firavunun 1.70 metre boyunda, sıska ve üst çene dişlerinin alt çene dişlerinden önde yer aldığı ve Tutankamon'un kardeşi tarafından öldürülmediği, dizinin iltihap kapması sonucu öldüğü anlaşıldı. Kazı ekibinde yer alan şahıslardan bazıları ateşli hastalıklar sebebi ile hayatını kaybedince, bu mühürlü kapının arkasında bulunan mezar odasına girenlerin öleceklerine dair bir efsane doğdu. Tutankhamun'un mumyası haricinde mezardan çıkarılanlar Kahire müzesinde sergilenmektedir. Mezarı 1972'de Londra'da ve daha sonra ABD'de sergilenmiştir. Tutankamon'un mezarı Krallar Vadisi'nde yer almaktadır.