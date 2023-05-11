Sırlarla dolu sandıkları açtıklarında gözlerine inanamadılar!

Sırlarla dolu sandıkları açtıklarında gözlerine inanamadılar. Tarihi değeri olan sandıklar yüzlerce yıl sonra açıldı. İçinden çıkanlar, görenleri şoke etti. İşte o görüntüler...